Parecer sobre indicado de Bolsonaro a chefiar Petrobras deve sair na sexta

Segundo a Petrobras, o pacote completo de informações sobre o executivo foi recebido nesta terça (21)

Nicola Pamplona

Rio de Janeiro, RJ

O comitê interno responsável pela análise de indicados à alta administração da Petrobras deve se reunir na sexta-feira (24) para emitir um parecer sobre a indicação de Caio Paes de Andrade à presidência da companhia.

Segundo a Petrobras, o pacote completo de informações sobre o executivo foi recebido nesta terça (21). A expectativa é que o parecer seja analisado pelo conselho de administração no início da próxima semana.

Caso o nome seja aprovado, Paes de Andrade assume a chefia da estatal antes da assembleia de acionistas que elegerá o novo conselho indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O processo de troca no comando foi acelerado pela renúncia de José Mauro Coelho nesta segunda (20).

Chamado de Comitê de Elegibilidade, o grupo responsável pela análise das indicações é formado por dois conselheiros da estatal, Francisco Petros e Luiz Henrique Caroli, e dois membros externos, Ana Silvia Matte e Tales Bronzatto.

Para avaliar o nome de Paes de Andrade, receberá o reforço de outro representante dos minoritários, o conselheiro Marcelo Mesquita.

Conhecido como “background check de integridade”, o trabalho do Comitê de Elegibilidade processo inclui não só a avaliação do currículo, também investiga se os candidatos são alvo de processos, têm dívidas ou tiveram atuação em partidos políticos, por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse processo foi instituído após a aprovação da Lei das Estatais, hoje alvo de críticas de aliados do governo, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), com o objetivo de blindar a companhia contra ingerências políticas.

Lira defende mudanças na lei por meio de uma medida provisória, que entraria em vigor imediatamente após a sua edição, facilitando trocas na diretoria da empresa.

Houve questionamentos sobre a adequação de Paes de Andrade ao cargo, que não não teria a experiência exigida no setor de petróleo ou em empresas do porte da Petrobras, já que construiu sua carreira em uma aceleradora de startups.

Enquanto Paes de Andrade não é efetivado no cargo, a companhia vem sendo presidida pelo diretor de Exploração e Produção, Fernando Borges, empregado da Petrobras há 38 anos e nomeado à diretoria pelo general Joaquim Silva e Luna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo deve enfrentar questionamentos também na avaliação da lista dos indicados ao conselho de administração, formada majoritariamente por ocupantes de cargos públicos, com o objetivo de ter um grupo mais alinhado a Bolsonaro.

O caso mais polêmico é o de Jonathas Assunção, secretário-executivo da Casa Civil. A lei veda a nomeação de titular de cargo “de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública”.

Número dois da pasta comandada pelo deputado federal Ciro Nogueira (PP), uma das lideranças do centrão, Assunção é o primeiro ocupante do Palácio do Planalto indicado para o conselho da Petrobras desde o governo Dilma Rousseff.