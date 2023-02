Paes encontra Lula e imita presidente ao lembrar conversa sobre 3º mandato

Na ocasião, Paes imitou a voz do petista ao lembrar de conversa entre ambos sobre o terceiro mandato

Thaísa Oliveira e João Gabriel

Brasília, DF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi surpreendido nesta segunda-feira (76) pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), durante um evento na capital carioca, onde o petista inaugurou o Super Centro Carioca de Saúde.

Na ocasião, Paes imitou a voz do petista ao lembrar de conversa entre ambos sobre o terceiro mandato.

“Eu me lembro quando eu encontrei o Lula, lá na casa do André, logo depois que eu me elegi prefeito, e ele falou assim: ‘ô Paes eu gostei desse negócio de terceiro governo. Quero experimentar isso também'”, disse o prefeito.

Em meio a risadas do presidente, do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e do público presente, Paes continuou sua declaração afirmando que viu na oportunidade o desejo de Lula de voltar à presidência.

Durante o discurso, Paes agradeceu ao petista por escolher a cidade do Rio de Janeiro como sua primeira visita oficial voluntária como presidente da República.

“Nesse mesmo dia, ele lança um programa de apoio às prefeituras e governos estaduais justamente pra acabar com esse drama brasileiro, muito evidente no Rio de Janeiro, que é o problema da regulação.”

Ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade, Lula lançou na oportunidade um programa para reduzir filas de cirurgias eletivas, exames e consultas especializadas no Sistema Único de Saúde (SUS). Serão destinados inicialmente R$ 200 milhões.

BOLSA FAMÍLIA EXIGIRÁ ATESTADO DE VACINAÇÃO

Na agenda, o presidente Lula afirmou, ainda, que uma das condicionantes para receber o Bolsa Família será ter a carteira de vacinação das crianças em dia.

No evento, o petista, que também estava acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, atacou o antecessor Jair Bolsonaro (PL) pela campanha de desinformação promovida por ele contra a vacinação e cobrou que as mães levem seus filhos para receberem os imunizantes obrigatórios.

Nós tivemos nos últimos tempos a maior campanha que já vi alguém fazer do negacionismo de uma vacina. Nunca imaginei um presidente mentindo tão descaradamente sobre os benefícios de uma vacina.”