Padilha sofre com críticas e é cobrado dentro do próprio PT

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, passou a sofrer críticas dentro do seu próprio partido, o PT. Dirigentes reclamam que ele não dá prosseguimento a demandas e privilegia aliados. Nos últimos dias, houve reuniões tensas em que ele foi cobrado.

Padilha está na berlinda após duas derrotas em temas importantes para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Na terça-feira (2), foi retirado da pauta da Câmara o projeto de lei das fake news, por falta de segurança quanto à sua aprovação.

No dia seguinte, os deputados derrubaram decretos que alteravam o marco do saneamento básico.

Mas também há quem minimize dentro do PT sua parcela de culpa nos reveses no Legislativo, dizendo que o problema é de falta de coordenação do governo como um todo.

A ausência de envolvimento do presidente, que viaja frequentemente ao exterior, e a falta de comprometimento de partidos que participam do governo são apontados como fatores importantes.