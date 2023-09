Padilha diz que imagem de Lula com novos ministros virá ‘no momento adequado’

O Planalto anunciou na quarta-feira que os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) assumirão cargos na Esplanada, mas Lula não apareceu com eles na foto oficial

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse na manhã desta quinta-feira, 7, que a imagem pública do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com os novos ministros virá “no momento adequado”.

Padilha citou as posses, que devem ser realizadas semana que vem, como uma oportunidade para a associação das imagens.

Fufuca será ministro do Esporte no lugar de Ana Moser e Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França.

Padilha disse que Lula tem “grande consideração” por Ana Moser e que continua contando com a colaboração dela.

Segundo o ministro, a posse de Fufuca não alterará a política do governo para o esporte.

O ministro das Relações Institucionais disse que era um desejo de Lula que Márcio França aceitasse ir para o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, o que aconteceu.

Segundo Padilha, PP e Republicanos já ajudavam o governo em votações no Congresso antes da reforma ministerial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro disse que é necessário valorizar a política, e que criminalizar a atividade culminou nos ataques de 8 de Janeiro.

Estadão conteúdo