O governo cumprirá os compromissos feitos durante a campanha para a área do esporte, diz Padilha

Essa semana a ex-atleta Ana Moser foi substituída por André Fufuca (PP-MA), ligado ao Centrão para o Ministério do Esporte

Nesta quinta-feira (7), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha afirmou que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve cumprir todos os compromissos feitos durante a campanha para a área do esporte. A fala vem após a troca da ex-atleta Ana Moser pelo deputado federal André Fufuca (PP-MA) no comando do ministério.

“Estamos tendo mudança de quem está na quadra, mas não mudam os compromissos com o esporte brasileiro”, disse Padilha, usando uma analogia esportiva. A declaração foi feita no início do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios.

Na noite da última quarta-feira (6) foi realizada a troca ministerial. Segundo Padilha, Ana Moser vai continuar colaborando com o esporte. “O presidente Lula fez um agradecimento à ministra Ana Moser, esteve junto com ela, em reuniões. O presidente Lula agradeceu o trabalho”, afirmou o ministro.

O ministro ainda declarou que está contente com a nova nomeação para o ministério e elogiou André Fufuca. “Fufuca traz a experiência do esporte como inclusão, investimentos na proteção social no esporte, empreendedorismo no esporte”, disse Padilha.