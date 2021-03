Pacheco: Não há razão fática, política e jurídica para se cogitar estado de sítio

“Volto a dizer que o momento deve ser de união dos Poderes e ações efetivas para abertura de leitos, compras de medicamentos e vacinação”, afirmou Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou não haver a “mínima” razão fática, política e jurídica para “sequer se cogitar” o estado de sítio no Brasil.

Trata-se de reação às referências à decretação de estado de sítio feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF) contra medidas restritivas dos governos da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul.

“Volto a dizer que o momento deve ser de união dos Poderes e ações efetivas para abertura de leitos, compras de medicamentos e vacinação”, afirmou Pacheco em nota à imprensa.

Estadão Conteúdo