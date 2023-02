Pacheco é reeleito presidente do Senado

Para vencer a votação, o senador apostou na base governista e acabou sendo eleito no primeiro turno, com 49 votos

Com votação acirrada, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) foi reeleito presidente da Casa por mais dois anos.

Para vencer a votação, que ocorreu nesta quarta-feira (1º), o senador teve apoio da maioria dos partidos e do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acabou sendo eleito no primeiro turno, com 49 votos.

O adversário de Pacheco, Rogério Marinho (PL-RN), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), teve apenas 32 votos.

Mais cedo, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) desistiu da disputa para dar apoio à Marinho.