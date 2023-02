Tribunal revoga uma das duas ordens de prisão domiciliar contra Sérgio Cabral

A defesa do ex-governador também tenta derrubar este último mandado de prisão domiciliar

O TRF-2 (Tribunal Regional Federal) da 2ª Região revogou nesta quarta-feira (1º) um dos dois mandados de prisão domiciliar contra o ex-governador Sérgio Cabral.

Ele segue impedido de sair de casa em razão de outra decisão do mesmo tribunal. A defesa do ex-governador também tenta derrubar este último mandado de prisão domiciliar.

A decisão da Primeira Turma Especializada do TRF-2, por unanimidade, substitui o recolhimento domiciliar pelo uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair do país e comparecimento mensal ao juízo.

A revogação se refere à Operação Eficiência, que indicou o envio para o exterior de cerca de R$ 300 milhões em propina. O processo que o mantém ainda em casa é da Operação Calicute, deflagrada em novembro de 2016 e o levou para a cadeia.

Cabral ficou seis anos preso sob acusação de comandar um esquema de propina durante seu mandato à frente do Governo do Rio de Janeiro. Ele foi solto em dezembro após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), tendo sido o último preso em regime fechado da Operação Lava Jato.