Pacheco e Lira disputam protagonismo no Congresso

O Senado debate mudanças significativas no Código Eleitoral, incluindo o possível fim da reeleição para cargos como presidente

Nesta quinta-feira (29), o Senado começou a discutir importantes mudanças no Código Eleitoral que podem incluir mesmo o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. É parte do amplo pacote de medidas que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pretende colocar em votação este semestre. Pacote de medidas que são de iniciativa do próprio Senado.

É o trabalho de Pacheco para tomar do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o protagonismo que ele teve nos últimos anos. Disputa de poder que certamente levará a uma reação de Lira. E ainda há o governo, que também precisa ver, no meio dessa disputa, o avanço das pautas de seu interesse.

A análise e os bastidores dessa briga são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.