Pablo Marçal lança curso com réu por tráfico

São Paulo, 25 – Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o empresário Pablo Marçal (PRTB) lançou na noite de ontem um curso de autoajuda com o influenciador fitness Renato Cariani, réu em uma ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A dupla de influenciadores lançou o evento “Super Humano” em um auditório em Alphaville, área nobre de Barueri, na Grande São Paulo. A formação vai ocorrer entre 25 de junho e 1º de julho. O curso busca ensinar como “atingir a plenitude no corpo, na alma e no espírito para prosperar em todas as áreas da vida”. O ingresso custa R$ 297,00.

O pré-candidato do PRTB segue um programa de emagrecimento elaborado por Cariani. Marçal tem compartilhado sua rotina de treino nas redes sociais.

Cariani é acusado de participar de um esquema de desvio de produtos químicos para fabricação de drogas.

No início deste ano, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) contra o influenciador fitness.

