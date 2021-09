Oswaldo Eustáquio espera que Roberto Jefferson seja solto em breve

O bolsonarista está foragido no México ao lado do caminhoneiro Zé Trovão

O blogueiro Oswaldo Eustáquio disse nesta segunda-feira (13) que espera que o presidente do PTB, Roberto Jefferson, e o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), sejam soltos em até 15 dias.

“Minha expectativa é que nos próximos 15 dias saia a liberdade de Roberto Jefferson, a liberdade de Daniel Silveira, o habeas corpus de Zé Trovão e todos vamos celebrar”, afirmou Eustáquio. O bolsonarista está foragido no México ao lado de Zé Trovão. Ambos tiveram prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A declaração foi dada durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, com o tema “Prisão do presidente nacional do PTB: legal ou ilegal?”. Eustáquio participou remotamente. Na última sexta (10), Oswaldo chegou a dizer que o STF havia revogado seu pedido de prisão. A Corte, no entanto, não confirma.

Quanto a Zé Trovão, o caminhoneiro teve um mandado de prisão expedido por incitar atos de violência sobre as manifestações de 7 de setembro. Ele fugiu no dia 27 de agosto, antes mesmo de Moraes decretar a prisão. Oswaldo Eustáquio gravou uma live com o suposto líder dos caminhoneiros e, por isso, também foi alvo de decisão de Moraes.

No último dia 10, o ministro do STF Edson Fachin negou o pedido de habeas corpus apresentado por Carla Zambelli em benefício de Zé Trovão. Segundo Fachin, “a via eleita não é adequada”, e o pedido é “manifestamente incabível”.