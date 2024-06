Organizações debatem bem-estar animal no Congresso Nacional

Organizações da agenda animal realizaram, nesta terça-feira (18) em Brasília, o Seminário técnico “Desmistificando o Bem-Estar Animal: Boas práticas agropecuárias e sistemas alimentares justos”, voltado a equipes técnicas e chefias de gabinetes de parlamentares.

Lideradas pelas organizações Alianima e Proteção Animal Mundial, com apoio do Deputado Federal Célio Studart (PSD/CE), a reunião aconteceu durante café da manhã promovido no Restaurante-escola Senac Gastronomia, da Câmara dos Deputados, com a apresentação de especialistas em sustentabilidade e bem-estar animal, como os professores Celso Funcia Lemme (UFRJ) e Marcelo Molento (UFPR), além de José Rodolfo Ciocca, diretor executivo da certificadora Produtor do Bem. Os convidados puderam tirar suas dúvidas sobre o tema, conheceram iniciativas e receberam material informativo suplementar.

Entre os tópicos discutidos no evento, estiveram a ampliação no escopo de princípios humanitários para outras espécies, o uso massivo de antibióticos, a necessidade de transparência na indústria alimentícia, além da explicação de que a promoção do bem-estar animal não é apenas uma questão ética, mas também de saúde pública, segurança alimentar e aspectos da agenda ESG.

Apesar do crescimento da chamada “Bancada Animal” no Congresso, o desconhecimento acerca do tamanho da temática do bem-estar animal ainda é alarmante. Em diálogo contínuo com representantes do Congresso, as organizações viram a necessidade de aprofundamento no tema, buscando maior engajamento político em prol da causa no médio e longo prazo.

O Seminário também contou com a participação de representantes do Poder Executivo, entre eles, Dharana Guedes Mendonça, representante do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, que pertence à Secretaria Nacional de Biodiversidade, Floresta e Direitos Animais. Sobre a discussão, Dharana diz que há pontos que são preocupantes, e apesar de contar com uma equipe pequena, estão sempre incorporando novos temas, analisando o que pode ser feito para contribuir com iniciativas voltadas ao bem-estar animal.

Segundo os organizadores, o encontro não só tratou das mudanças necessárias ao setor produtivo para o cumprimento das boas práticas de bem-estar do animal, mas também serviu para ampliar essa agenda para além de espécies de companhia, desmistificando o discurso que associa genericamente a causa a questões sobre vegetarianismo ou veganismo.

“Também foi uma ótima oportunidade para as organizações fortalecerem sua presença junto aos tomadores de decisão no Congresso Nacional, colocando-se como referências técnicas e confiáveis no tema”, afirma Patrycia Sato, presidente e Diretora-técnica da Alianima. Segundo ela, é preciso que os parlamentares comecem a enxergar a causa animal considerando as demais questões intrínsecas ao assunto, elevando o debate para as áreas econômicas, sanitárias, ambientais e sociais no Brasil.

Felipe Stremel, chefe de gabinete do deputado Célio Studart (PSD-CE) — que tem a defesa dos animais e do meio ambiente como uma das principais bandeiras de seu mandato — também marcou presença e ressaltou sobre a importância da pauta. “O Seminário foi muito importante para trazer uma ótica técnica no debate. Ficou claro que boas práticas no cuidado com os animais de produção não vão ao encontro de interesses da indústria e do agronegócio.

Stremel ainda afirma que a compreensão e a preocupação em torno da causa, além de ser reversível no campo ético da sociedade, permitirá que muitos players se destaquem, conquistando a liderança no mercado quando essas mudanças estiverem presentes na sociedade.

Alianima

A Alianima é uma organização de proteção animal sem fins lucrativos, que trabalha em estreita colaboração com líderes da indústria alimentícia para identificar e abordar os principais desafios enfrentados pela cadeia de produção animal.

A organização oferece parcerias, consultorias e suporte técnico gratuito às empresas comprometidas em melhorar as condições de vida dos animais, auxiliando na implementação de práticas sustentáveis e de bem-estar animal.

Com uma equipe especializada, fundamenta todas as suas ações e materiais em dados técnico-científicos, com o objetivo de fomentar uma indústria mais atenta e preocupada com o sofrimento animal e um consumidor mais informado sobre a origem de seus alimentos. Saiba mais em www.alianima.org.

Proteção Animal Mundial

É uma organização global sem fins lucrativos que luta pelo fim do sofrimento animal, oferecendo condições justas para todas as espécies. Juntamente com doadores, voluntários e outras organizações de mais de 50 países, defendem animais em condições de crueldade, exploração ou abandono.