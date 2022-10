Opositor de Bolsonaro, Doria diz que Rodrigo tem autoridade para apoiar presidente

No segundo turno da eleição de 2018, o tucano apoiou o atual presidente, cunhando o apelido “Bolsodoria”

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) minimizou o apoio dado por seu ex-vice e sucessor, Rodrigo Garcia (PSDB), ao presidente Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno da eleição presidencial.

“Rodrigo Garcia é governador. Tem autoridade plena para decidir”, declarou. O ex-governador, que tentou viabilizar uma candidatura presidencial no início do ano, já anunciou que votará nulo no segundo turno entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele reforçou essa posição nesta terça-feira (4), horas antes do anúncio do atual ocupante do Palácio dos Bandeirantes.

Doria se notabilizou como um dos principais opositores de Bolsonaro, especialmente durante a pandemia.

No segundo turno da eleição de 2018, o tucano apoiou o atual presidente, cunhando o apelido “Bolsodoria”. Posteriormente, no entanto, rompeu com ele.