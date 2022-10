Damares diz querer se candidatar à presidência do Senado em 2023

A senadora eleitora contou com o apoio da primeira-dama Michelle Bolsonaro em campanha intensa nas semanas antecedentes ao pleito

Renato Machado

Brasília, DF

A ex-ministra bolsonarista e senadora eleita Damares Alves (Republicanos) afirmou nesta terça-feira (4) que pretende disputar as eleições do Senado em fevereiro do próximo ano, mas que depende do aval do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Damares também disse que apenas desistiria de sua candidatura em favor da ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS).

Dois dias após ser eleita, Damares já esteve no Senado nesta terça-feira (4) com o intuito de escolher um gabinete e também para agradecer e conhecer alguns servidores da Casa.

“Acha que eu cheguei aqui para figurar?”, questiona em tom de brincadeira a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Bolsonaro, para depois emendar de um jeito sério.

“Não falei com o presidente Bolsonaro ainda. Se ele disser vai, eu vou. Mas eu quero. Se Bolsonaro autorizar, serei candidata a presidente do Senado sim”, completou.

Damares foi eleita senadora no domingo (2), ao receber 714.562 votos – correspondendo a 44,98%. Ela derrotou a também ex-ministra Flávia Arruda (PL), em uma disputa que dividiu o governo Jair Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A senadora eleitora contou com o apoio da primeira-dama Michelle Bolsonaro em campanha intensa nas semanas antecedentes ao pleito.