Gastos de turistas estrangeiros no Brasil cresce 84%

O estado que mais arrecadou foi Goiás, com R$ 16 milhões em julho, sendo a Chapada dos Veadeiros um dos destinos mais procurados

Nos primeiros sete meses deste ano, os gastos de turistas estrangeiros cresceram 84% no Brasil, totalizando cerca R$ 2,7 bilhões, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Ministério do Turismo.

Um dos atrativos é o estado de Goiás, que aposta cada vez mais no ecoturismo, e arrecadou R$16 milhões em julho deste ano, batendo o recorde de 2015. O turismo na região teve crescimento de 3,4%, com destaque nacional, comparado com julho do ano passado. A gastronomia também contribuiu para atrair mais visitantes. Para a empresária Carla Vasconcelos, à frente do Rústico Premium Grill, na Vila de São Jorge, porta de entrada para a Chapada dos Veadeiros, famosa por suas trilhas e cachoeiras, fala sobre a importância do ecoturismo para a economia nacional.

“Figurar como um dos principais atrativos turísticos, pela natureza e aventura, sendo um dos mais importantes do mundo, não só de patrimônio cultural e belezas naturais, com prática de esportes de aventura, contribui para a economia, pois gera empregos e cria novos negócios”, destaca Carla.

De acordo com a empresária, a gastronomia complementa a experiência turística durante as viagens. “A gastronomia é uma área muito importante. Todo o público que vem ao nosso restaurante, sai muito satisfeito. Então é uma honra para a gente trabalhar nessa área e oferecer esse serviço que é muito importante para o setor de turismo também”, explica.