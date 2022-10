Observadores da comunidade de países de língua portuguesa elogiam eleições no Brasil

Em relatório sobre o primeiro turno, a missão de observação eleitoral da CPLP afirmou que as eleições gerais no Brasil satisfizeram

MATEUS VARGAS

BRASÍLIA, DF

Em relatório preliminar sobre o primeiro turno, a missão de observação eleitoral da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) afirmou que as eleições gerais no Brasil ocorreram “em conformidade com os preceitos legais” e satisfizeram os requisitos internacionais.

Os observadores também declararam que a urna eletrônica revelou-se “segura, confiável e expedita”. “E não suscitou reclamações e nem foram observados procedimentos suscetíveis de pôr em causa a transparência e a verdade da votação”.

Representante de Portugal na missão de observação João de Almeida disse que foram observadas filas no momento da votação, “mas não foi uma situação generalizada”.

Essa missão trouxe 140 observadores de diferentes países. Eles acompanharam os trabalhos de cerca de 50 seções eleitorais. A missão observa se regras de acessibilidade são seguidas, também se o boletim de urna é corretamente emitido, entre outros pontos.

O relatório final das missões de observação só deve ser divulgado após o segundo turno.