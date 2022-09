OAB/DF fará sabatina com seis candidatos ao Governo do Distrito Federal

Confirmaram presenças: Leandro Grass, Izalci, Paulo Octávio, Ibaneis Rocha, Leila do Vôlei e Keka Bagno ( ordem de participação )

Nesta segunda-feira (12) e terça-feira (13), a Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) realizará sabatinas com os candidatos a governador do Distrito Federal. A ação ocorrerá no auditório do prédio-sede, na Asa Norte e será transmitida pelo canal oficial da OAB/DF no Youtube.

“Temos, nesta ação, uma contribuição da OAB/DF com a sociedade no fortalecimento da democracia. A Ordem é uma instituição que sempre esteve e estará ao lado da democracia”, afirma o presidente da OAB/DF, Délio Lins e Silva Jr., sobre essa iniciativa.

Confirmaram presenças: Leandro Grass, Izalci, Paulo Octávio, Ibaneis Rocha, Leila do Vôlei e Keka Bagno (aqui apresentados por ordem de participação na sabatina).

O critério adotado pela OAB/DF para convidar os candidatos se deu a partir de pesquisa do Instituto Ipec divulgada no dia 30 de agosto pela TV Globo. Foram chamados os seis primeiros colocados nos índices de intenção de voto. Essa pesquisa ouviu 1,2 mil pessoas entre os dias 27 e 29 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR- 00009/2022.

Calendário

12/09

10h30: Leandro Grass

14h: Izalci

17h: Paulo Octávio

13/09

10h30: Ibaneis Rocha

14h: Leila do Vôlei

17h: Keka Bagno

Conheça as regras da sabatina

Os candidatos serão entrevistados separadamente e responderão perguntas formuladas pela advocacia do DF e, também, por jornalistas.

Cada sabatina terá tempo máximo de 1 hora de duração.

O cerimonial apresentará a mesa de trabalho, que será composta pelo presidente da OAB/DF, Délio Lins e Silva Jr., e pela vice-presidente, Lenda Tariana, como entrevistadores, e por cada candidato(a). Será lido o currículo resumido encaminhado pela respectiva equipe de campanha do(a) candidato(a) à OAB/DF.

Nos primeiros cinco minutos de sua exposição o(a) candidato(a) falará sobre as suas prioridades.

Nos 30 minutos seguintes, responderá perguntas que serão feitas pelo presidente e pela vice-presidente da OAB/DF; também, pela imprensa.

Previamente preparadas e incluídas em urnas, cinco perguntas serão sorteadas na frente do(a) candidato(a) e do auditório, versando sobre as seguintes temáticas: Prerrogativas; Sistema prisional; Advocacia Dativa; Temas diversos da advocacia; Temas diversos relativos à sociedade. Depois, uma sexta pergunta será formulada, livremente, por jornalistas credenciados e que estarão presentes no auditório da OAB/DF.

Logo após, 5 minutos serão dedicados para questionamentos pertinentes a complementar respostas. Mais 5 minutos serão dedicados à mensagem final dos(as) candidatos(as).

Ao término da sabatina, se desejarem, os(as) candidatos(as) atenderão a imprensa, pois será oferecido espaço para coletiva.

Endereço da OAB/DF

Os encontros com os(as) candidatos(as) acontecerão no auditório da sede da OAB/DF: SEPN 516, Bloco B, Lote 7, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70770-522.

Os eventos são gratuitos e abertos aos advogados, às advogadas e aos jornalistas que se credenciarem.

Inscrições

• Advocacia:

Advogadas e advogados interessados em assistir as sabatinas poderão se inscrever pelo e-mail: [email protected] , até 20h de sexta-feira (09/09).

A OAB/DF trabalhará, em plantão, para confirmar por e-mail a sua inscrição, passo importante para garantir vaga, pois o auditório tem limite de público.

Para fazer a inscrição, por e-mail, é necessário enviar uma mensagem com o nome completo, o RG e o telefone. Na mensagem deverá constar, também, qual evento quer participar.

• Imprensa:

Jornalistas que quiserem se credenciar, para fazer perguntas e assistir do auditório as sabatinas, deverão escrever ao e-mail [email protected].

Devem enviar os seguintes dados: nome completo, RG, telefone, veículo e apontar qual sabatina quer acompanhar.

Como há limitação de espaço, será aceita uma equipe por veículo em cada evento.

As inscrições serão validadas após confirmação de recebimento dos dados.