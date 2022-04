‘O mundo, às vezes, reserva surpresas’, diz Moro sobre candidatura à Presidência

O União Brasil já possui um nome como pré-candidato à Presidência da República, o deputado e presidente da sigla, Luciano Bivar (PE)

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro retomou o discurso sobre a hipótese de ser candidato a presidente pelo União Brasil e reiterou que seu nome “está à disposição” para um projeto nacional, apesar das resistências internas. “O mundo às vezes reserva surpresas”, admitiu em entrevista à Rádio Eldorado.

Moro não revelou qual seria seu “plano B” caso a candidatura presidencial – da qual ele já havia aberto mão publicamente ao migrar do Podemos para o União Brasil – não se confirme. “Há muitas alternativas”, afirmou. “Tudo passa por uma construção pelo partido político. Eu posso ser candidato a um eventual cargo, mas isso ainda estamos discutindo”, disse. Recentemente, ele havia afirmado que poderia também ficar de fora das eleições

Leia também WhatsApp confirma que lançamento do Comunidades não foi adiado por acordo com TSE

Moro voltou a defender a construção de um acordo em torno de um único nome de centro que quebre a polarização entre Lula e Bolsonaro e venha ou de um “partido robusto” ou de uma aglutinação do centro. “Precisamos ter uma candidatura de centro, moderada no polo político, disposta a fazer as reformas que o Brasil precisa e que apresente integridade”. Para o ex-juiz, dois critérios devem ser levados em conta na escolha da candidatura em consenso: “uma mistura de avaliação de estrutura partidária e intenção de voto, porque quem decide é o eleitor”.

O União Brasil já possui um nome como pré-candidato à Presidência da República, o deputado e presidente da sigla, Luciano Bivar (PE). O anúncio foi feito no início de abril, após a chegada de Moro ao partido. Há um pré-acordo entre o União Brasil, o MDB, o PSDB e o Cidadania para que as siglas caminhem juntas. Além de Bivar, o grupo avalia ainda a possibilidade de lançar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) ou o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB).

Pesquisas eleitorais recentes mostram que a desistência momentânea de Moro da disputa presidencial tem favorecido uma migração de votos do ex-juiz para o presidente Jair Bolsonaro (PL). Para o ex-ministro, esse processo consiste em um movimento natural. “O eleitor ainda não está tão focado no período eleitoral. Quando o meu nome sai das pesquisas, é natural os meus eleitores se dividirem”, concluiu.

Estadão Conteúdo