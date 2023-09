Novo ministro de Lula abre corrida ao Senado em PE e fortalece João Campos

Costa Filho chegou à Câmara dos Deputados em 2019, após ter sido vereador no Recife por um mandato e deputado estadual três vezes

José Matheus Santos

Recife, PE (Folhapress)

O novo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), é tido como potencial candidato ao Senado em Pernambuco nas eleições de 2026.

No xadrez político do estado, sua chegada à Esplanada também representou um fortalecimento do prefeito do Recife, João Campos (PSB), que é cotado, caso seja reeleito em 2024, para a disputa pelo governo em 2026 contra a tucana Raquel Lyra, que deve tentar a reeleição.

Costa Filho, 41, chegou à Câmara dos Deputados em 2019, após ter sido vereador no Recife por um mandato e deputado estadual três vezes. Com pouco mais de quatro anos em Brasília, virou ministro de Lula.

No primeiro mandato de deputado federal, Costa Filho se aproximou de João Campos, à época seu colega na Câmara. Ficaram amigos e selaram aliança política.

Em 2020, o Republicanos, comandado em Pernambuco pelo atual ministro, apoiou a eleição de João Campos para prefeito. No segundo turno daquela campanha, Costa Filho foi um dos poucos aliados que estiveram na linha de frente da candidatura. Com a disputa acirrada com a então candidata do PT Marília Arraes, diversos políticos fizeram jogo duplo.

João Campos reconhece publicamente a fidelidade de Costa Filho em momentos de dificuldade, o que é tido como trunfo a favor do ministro para conseguir vaga na disputa majoritária de 2026 no estado. Sobre o pleito, porém, o prefeito tem desconversado, dizendo que está focado na gestão do Recife e que a campanha está longe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas articulações locais visando 2026, Raquel Lyra se fortaleceu recentemente ao atrair o PSD para a sua base, fazendo com que o partido deixasse o arco de aliados de Campos na capital pernambucana.

A proximidade de Costa Filho com João Campos amenizou a chateação do PSB, que viu o ex-governador de São Paulo Márcio França sair da pasta de Portos e Aeroportos para uma vaga de menos visibilidade, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

No meio político, João Campos e Silvio Costa Filho são vistos como atuando em conjunto. Os dois tentaram emplacar o novo chefe da estatal Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) em Pernambuco, o que gerou ruídos com o PT, que ficou insatisfeito com a dupla.

Os ânimos somente foram apaziguados após a criação de uma superintendência da estatal federal no Recife, cuja indicação foi compartilhada entre João Campos e Costa Filho, enquanto a sede tradicional da companhia no interior do estado, em Petrolina, ficou sob a alçada do PT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ambos são próximos ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O novo ministro de Lula apoiou o alagoano desde a primeira disputa para o comando da Câmara, em 2021, quando o PT aderiu formalmente à candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP).

Ser candidato ao Senado é, há alguns anos, um dos objetivos de Costa Filho. No entanto, aliados e colegas de partido avaliam que faltava uma grande vitrine para viabilizar eventual candidatura. Agora, o passaporte para a disputa poderá depender da atuação à frente dos Portos e Aeroportos.

A eleição de 2026 terá duas vagas por estado para o Senado. Outro aliado de Lula cotado é Humberto Costa (PT), que pode tentar a reeleição, mas emitiu sinais que quer disputar o governo.

A ida de Costa Filho para o ministério foi vista inicialmente com ressalvas por parte dos aliados de Raquel Lyra. A leitura inicial na gestão estadual era de que a chegada dele à Esplanada significaria um aliado de João Campos com mais poder.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Publicamente, a governadora acenou ao novo ministro e esteve na cerimônia de transmissão de cargo. Os dois prometeram trabalhar juntos por mais investimentos para o estado, como no avanço da aviação regional e na qualificação dos aeroportos do interior. O governo estadual também busca o fortalecimento do Porto de Suape, no Grande Recife.

Entre os aliados da governadora, podem disputar o Senado o ministro da Pesca do governo Lula, André de Paula (PSD), o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira (PL), o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) e o senador Fernando Dueire (MDB), que assumiu o mandato após a renúncia de Jarbas Vasconcelos.

O PT busca romper o atual quadro de polarização entre os grupos de Raquel Lyra e João Campos. O senador Humberto Costa externou a intenção do partido se fortalecer no estado para ter competitividade na disputa para o governo em 2026. Os petistas acreditam que têm mais força que o PSB para encabeçar uma chapa, após a derrota pessebista no pleito de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pai de Silvio Costa Filho, o ex-deputado Silvio Costa (Republicanos), é o primeiro suplente da senadora Teresa Leitão (PT). Ele tinha esperanças que a parlamentar fosse nomeada para um ministério de Lula no início do governo, o que possibilitaria a ele exercer o mandato de senador, mas sequer houve cogitação desse cenário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Silvio Costa ficou conhecido pela defesa da então presidente Dilma Rousseff (PT) no processo de impeachment em 2016, quando era vice-líder do governo na Câmara e tornou-se um dos principais desafetos do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que abriu o processo contra a petista na Casa.

Caso Silvio Costa Filho seja candidato ao Senado, há possibilidade que o pai dele dispute uma vaga para voltar à Câmara.