Novo governo Lula assume envelhecido e retoma ‘nós contra eles’, diz Aécio

Para Aécio Neves (PSDB-MG), o discurso de Lula (PT) ao ser diplomado pelo TSE passou a impressão de que o governo “já assume envelhecido”

GUILHERME SETO

SÃO PAULO, SP

Para o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ser diplomado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta segunda-feira (12) passou a impressão de que o governo “já assume envelhecido”.

O tucano diz ter visto nova versão da crítica petista à “herança maldita” de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) nas menções ao “legado perverso” de Jair Bolsonaro (PL).

“Impossível não sentir um certo tom nostálgico ao ouvir o discurso do presidente agora diplomado. O ‘nós contra eles’ parece retornar com força, assim como uma nova versão da ‘herança maldita’ dos anos FHC, agora intitulado ‘legado perverso'”, afirma o ex-presidente do PSDB.

Herança maldita foi um termo cunhado em 2003 para definir o que seriam problemas deixados para trás pelos anos tucanos na Presidência (1995-2002).

Para Neves, o maior dos equívocos de Lula é, segundo ele, acreditar que todos que “não votaram no 13 na última eleição são bolsonaristas”.

Ele completa que a PEC da Transição “não é um bom começo” e que o petista também se equivoca em crer que todos que votaram nele estarão dispostos a “apoiar aventuras econômicas como as conduzidas pelo seu partido no passado.”