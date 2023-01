‘Novo governo deve retomar demarcações’, diz próxima presidente da Funai

O jornal Folha de S.Paulo também mostrou que a Funai sob Bolsonaro implementou uma política anti-indigenista, marcada pela perseguição a servidores e lideranças indígenas

Letícia Casado

Brasília, DF

As demarcações de terras indígenas devem ser retomadas por Lula, disse a próxima presidente da Funai, Joenia Wapichana.

“Creio que sim. Foi compromisso do programa governamental que Lula propôs durante sua candidatura”, disse Wapichana ao chegar no Congresso Nacional para a cerimônia de posse do petista, neste domingo (1º).

Como mostrou o UOL, o governo de Jair Bolsonaro aplicou um freio inédito nos processos de demarcação de terras indígenas e causou uma avalanche de ações do MPF (Ministério Público Federal) na Justiça cobrando atos que avancem nos procedimentos legais.

O jornal Folha de S.Paulo também mostrou que a Funai sob Bolsonaro implementou uma política anti-indigenista, marcada pela perseguição a servidores e lideranças indígenas, somada a uma militarização de cargos estratégicos e a esvaziamento de quadros da entidade.