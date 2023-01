Nomeados secretários especiais para PPI e de Articulação e Monitoramento

A edição do DOU desta terça traz ainda a nomeação de Wellington César Lima e Silva para o cargo de secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil

O governo federal confirmou a nomeação de Marcus Benício Foltz Cavalcanti para a secretaria especial para o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil. O Decreto de nomeação está publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 24. Também foi nomeado Maurício Muniz Barretto de Carvalho para exercer o cargo de secretário especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil.

Conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já havia antecipado, a Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento (SAM) será responsável por desenvolver o plano de investimentos do Executivo e gerenciar metas prioritárias do governo.

A edição do DOU desta terça traz ainda a nomeação de Wellington César Lima e Silva para o cargo de secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil; de Bruno Moretti para secretaria especial de Análise Governamental da Casa Civil

Paulo Cangussú André foi nomeado para o cargo de diretor de Gestão Interna do Gabinete Adjunto de Gestão Interna do Gabinete Pessoal da Presidência da República.

A Secretaria-Geral também fez novas nomeações. Flávio Camargo Schuch foi nomeado assessor especial do ministro da Secretaria-Geral; Jose Laelson de Oliveira será secretário-adjunto da Secretaria Nacional de Relações Sociais; Ronald Luiz dos Santos, Secretário Nacional de Juventude; e Kelli Cristine de Oliveira Mafort, secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas.