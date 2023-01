Nomeados secretários do Ministério do Planejamento e Orçamento

Os nomes dos secretários já tinham sido anunciados no dia 11 de janeiro, mas só agora estão efetivamente nomeados.

O secretário parlamentar no Senado, Gustavo José de Guimarães e Souza, foi nomeado para exercer o cargo de secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento. O Decreto com a nomeação está publicado em edição extra do Diário Oficial da União da terça-feira. Gustavo Guimarães foi secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia.

Também foram nomeados Renata Vargas Amaral para o cargo de secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento; Paulo Roberto Simão Bijos, para o cargo de secretário de Orçamento Federal; e Juliana Maria de Almeida Barros para a chefia de gabinete da ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Fazenda

A edição extra do DOU traz ainda mais nomeações para o Ministério da Fazenda. Foram nomeados Marcos Barbosa Pinto para o cargo de secretário de Reformas Econômicas; Fernando Coppe Alcaraz, para a função de subsecretário de Acompanhamento Macroeconômico e de Políticas Comerciais da Secretaria de Assuntos Internacionais; e Adriana Gomes Rego, para o cargo de subsecretaria-geral da Receita Federal.

MDIC

Para a ocupar a secretaria de Competitividade e Regulação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), foi nomeada Andrea Pereira Macera.

O DOU traz ainda a nomeação de Aline Damasceno Ferreira Schleicher para o cargo de secretária-executiva adjunta da secretaria-executiva do MDIC.