‘Nem sempre, em economia, você pode dizer tudo o que vai fazer’, diz Lula

Em entrevista à imprensa internacional, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, evitou dar mais detalhes sobre seu plano para a economia. “Eu aprendi com os economistas mais velhos: nem sempre, em economia, você pode dizer tudo o que vai fazer. Se você disser, você não faz. Aparece gente para atrapalhar. Podem ficar certos que vamos fazer as coisas que têm que ser feitas nesse País”, declarou o petista.

Ainda assim, o candidato afirmou que a palavra-chave do momento é “inclusão social” e voltou a garantir que um eventual novo governo petista traria o Estado como maior indutor do crescimento da economia.

Guerra

A guerra na Ucrânia também foi citada por Lula em sua entrevista “Eu espero que, quando eu ganhar as eleições, a guerra da Rússia e da Ucrânia já tenha terminado. Se ela não tiver terminado, pode ficar certo de uma coisa: o Brasil fará todo esforço que estiver ao seu alcance, em conversas com chefes de Estado, para estabelecer a paz”, afirmou Lula.

Estadão Conteúdo