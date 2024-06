Não será uma questão que vai abalar credibilidade de Haddad com Lula, diz Tebet a jornal

A relação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é “tão forte e pessoal” que não será uma questão que vai abalar essa credibilidade, defendeu a ministra a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em entrevista ao jornal O Globo. “O presidente Lula sabe que praticamente a única coisa que deu quase que 100% certo no ano de 2023 foi a pauta econômica do governo”, acrescentou.

Tebet ponderou que o foco do presidente sempre foi o social, mas que nos bastidores ele não interdita o debate.

“Não podemos querer do presidente um discurso que ele não tem”, pontuou a ministra. “Ele deixa para equipe econômica dizer que, para ter social, tem que ter equilíbrio fiscal. Então é da essência do presidente Lula. Todo mundo sabe que é assim.”

A ministra defendeu que seu papel no momento não é lutar pelo governo ou por sua imagem, e sim pelo Brasil.

Estadão Conteúdo