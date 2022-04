Na véspera de desistir da Presidência, Moro disse a executivos que iria até o fim

Poucas horas antes de anunciar que estava saindo do páreo, Moro participou de uma live com cerca de 15 executivos de diversas áreas

Fábio Zanini

Não foi apenas a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, que diz ter sido surpreendida pela decisão de Sergio Moro de deixar o partido e desistir da candidatura presidencial.

No final da tarde de quarta-feira (30), poucas horas antes de anunciar que estava saindo do páreo, Moro participou de uma live com cerca de 15 executivos de diversas áreas.

Havia representantes de setores como agronegócio, farmacêutico, tecnologia, transportes aéreos, mineração e construção civil. Na conversa, ele novamente foi categórico ao dizer que seu projeto presidencial era para valer.

A conversa terminou por volta de 18h30. Menos de 24h, por volta de 16h do dia seguinte, quinta-feira (31), mudou radicalmente de ideia e anunciou a desistência.