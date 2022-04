Transporte internacional de carga bate recorde em fevereiro, diz setor aéreo

O volume superou o registrado em fevereiro de 2020, antes da chegada da pandemia no Brasil, que foi de 67 mil toneladas

Joana Cunha

O transporte de carga no mercado internacional atingiu um recorde histórico, segundo dados que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) vai divulgar nesta sexta-feira (1º).

O setor atingiu o patamar mais alto para o mês de fevereiro desde o início da série histórica, em 2001, com quase 80 mil toneladas transportadas.

O volume superou o registrado em fevereiro de 2020, antes da chegada da pandemia no Brasil, que foi de 67 mil toneladas.

Segundo a Anac, o número de passageiros pagos no transporte internacional também cresceu 366% frente aos números registrados em fevereiro do ano passado.

Quase 920 mil passageiros viajaram para destinos internacionais no mês passado, ante pouco mais de 197 mil no mesmo período do ano passado.