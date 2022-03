Na TV, Ciro Gomes diz que Brasil precisa ter voo de águia, não de galinha

As propagandas partidárias haviam sido extintas em 2017, mas foram recriadas em lei aprovada pelo Congresso Nacional

Em inserção de TV que vai ao ar nesta terça-feira (1º) à noite, o pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) diz que o Brasil precisa ter um voo de águia na economia, e não de galinha, como tem ocorrido nos últimos anos. “Ano após ano, o Brasil quer mudar de rumo, mas o convencem a seguir pelo mesmo caminho. Ele vai e cai no buraco. Às vezes, cresce um pouquinho, mas é só um voo de galinha”, afirma Ciro, que é apresentado na propaganda como vice-presidente nacional do PDT.

As propagandas partidárias haviam sido extintas em 2017, mas foram recriadas em lei aprovada pelo Congresso Nacional. Em tese, elas se destinam a divulgar mensagens das siglas, e não pedir votos para candidaturas específicas.

Na prática, as legendas contornam essas restrições exibindo seus pré-candidatos como se fossem apenas dirigentes partidários.

No caso de Ciro, a propaganda, de 30 segundos, é novamente feita pelo publicitário João Santana, contratado para cuidar da pré-campanha do pedetista. Santana tem buscado modernizar a imagem de Ciro, amenizando sua fama de pavio curto e aproximando-o do eleitorado mais jovem.

“O país não cresce e não gera bons empregos porque há mais de 30 anos segue a mesma receita. É hora de mudar. Já é tempo de o nosso país ter um voo de águia”, afirma o pré-candidato na propaganda, enquanto uma ave levanta voo do seu braço.