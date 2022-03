Brasil permitirá acesso de ucranianos a passaporte humanitário

A nova portaria será editada nos próximos dias.

Na última segunda-feira(28) o presidente Jair Bolsonaro, disse que abrirá uma portaria para ajudar ucranianos ao passaporte humanitário brasileiro. Em entrevista á rádio Jovem Pan e divulgada nas redes sociais do presidente, “Nós faremos todo o possível para receber o povo ucraniano” ressaltou.

Bolsonaro explicou que nos próximos dias a nova portaria vai regulamentar a entrada de ucranianos por meio do passaporte. Ele ainda explicou que o Brasil continuará com a postura neutra com a guerra ente a Rússia e Ucrânia que se iniciou na semana passada.

As informações são da Agência Brasil