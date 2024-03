Mulheres no poder é tema de exposição na Câmara

A Câmara dos Deputados lança a exposição “Mulheres no Poder”, uma iniciativa dedicada à celebração do mês e do Dia Internacional da Mulher (8 de março). Composta de textos, fotos, infográficos, vídeos e linha do tempo com dados sobre a presença feminina na política, a mostra apresenta a efetiva participação das mulheres na política nacional, a produtividade legislativa da Bancada Feminina na Câmara e a representatividade de mulheres na Casa ao longo das legislaturas.

Nas duas paredes do corredor Tereza de Benguela, que dá acesso ao Plenário, situado no Anexo II, é possível conhecer um pouco mais os avanços e conquistas das mulheres, além de curiosidades sobre aquelas que se tornaram referências em diferentes áreas, como a compositora Chiquinha Gonzaga, a bióloga e ativista Bertha Lutz, a pesquisadora Ruth Nussenzweig e a médica psiquiatra Nise da Silveira, entre outras. Também há informações sobre a violência política de gênero e dicas para quem deseja apoiar mulheres na política.

O objetivo é permitir que o público reflita sobre a falta de mulheres nos espaços de poder do Brasil e estimular o debate sobre a questão da sub-representação feminina. Nas fotos expostas, aparece a pergunta: “Quantas mulheres com mandato você vê aqui?”. Nas paredes, dizeres como “Chegar ao poder, é poder ter poder”.

A exposição ainda visa conscientizar a população sobre as desigualdades de gênero e destacar a importância da conquista do direito ao voto das brasileiras, garantia alcançada há menos de um século.

Com entrada franca, a visitação ocorre das 9h às 17h e se encerra no dia 15 de março.

*Por Simone Salles