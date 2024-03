MTST publica imagem de Cristo crucificado com inscrição “bandido bom é bandido morto”

Na última sexta-feira (29), o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) publicou uma imagem em seu perfil no X (ex-Twitter) em que Jesus Cristo aparece sendo crucificado com a frase “bandido bom é bandido morto”.

A publicação recebeu repúdio por parte de políticos e influenciadores alinhados à direita.

Esse é o MTST, grupo do Boulos, protegidos do governo Lula e braço político do PT. No fim das contas, é isso que eles têm para oferecer: desrespeito contra nossa fé no dia mais sagrado para os cristãos. Tente fazer o mesmo contra outras religiões/ movimentos ativistas e veja mágica acontecer – destacou o deputado Nikolas Ferreira, no Instagram.

O post viralizou em poucos minutos e conta com mais de 1,6 mil curtidas e cerca de 200 comentários. Alguns seguidores criticaram o movimento, classificando-o como “terrorista”.