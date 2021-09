MTST faz protesto em frente à mansão de Flávio Bolsonaro

O protesto é contra os preços altos de alimentos e do combustível, dentre outros itens. Cartazes dizem: “Tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro!”

O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) realiza nesta quinta-feira (30) um protesto próximo à mansão do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), no Lago Sul. “Ocupamos a mansão da rachadinha”, anuncia o grupo.

O protesto é contra os preços altos de alimentos e do combustível, dentre outros itens. Cartazes erguidos pelos presentes dizem: “Tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro!”.

“Enquanto o povo vai atrás de ossos para se alimentar, o Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, esbanja uma mansão de R$ 6 milhões”, afirma o MTST.

Coordenador do movimento, Guilherme Boulos confirmou a manifestação. “Enquanto o povo está na fila do osso, a família Bolsonaro esbanja luxo com dinheiro duvidoso”, escreveu o político no Twitter.

Foto: MTST/Divulgação

Foto: MTST/Divulgação

A mansão

A mansão de Flávio Bolsonaro está localizada no Setor de Mansões Dom Bosco, uma das áreas mais nobres do Distrito Federal. O imóvel custou R$ 5,97 milhões e, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), pode ter sido comprado com dinheiro das ‘rachadinhas’ ocorridas no gabinete de Flávio quando ele ainda era deputado estadual pelo Rio.

Para o MP-RJ, os desvios salariais do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) podem ter sido usados para comprar um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O imóvel foi vendido, e o dinheiro teria sido gasto na mansão. Cerca de duas semanas antes do pagamento do apê na Barra, em maio de 2014, a dentista Fernanda Bolsonaro, esposa do político, recebeu depósitos R$ 20 mil, em dinheiro vivo, “a fim de ocultar a origem dos recursos”.

Outro fato que levanta a suspeita de que Flávio pretendia ocultar informações é o de que a mansão foi registrada em Brazlândia, região administrativa localizada a 45 quilômetros da capital.

Em nota, a assessoria de Flávio Bolsonaro afirmou que a mansão foi comprada com recursos próprios do parlamentar, em parte originados da venda de um imóvel no Rio de Janeiro. “Mais da metade do valor da operação ocorreu por intermédio de financiamento imobiliário. Tudo registrado em escritura pública. Qualquer coisa além disso é pura especulação ou desinformação por parte de alguns veículos de comunicação.”, conta o estafe do senador.