MST passa a vender arroz orgânico com desconto após fala de Lula no JN

Nesta sexta-feira (26), todos eles serão ofertados em rede nacional com pelo menos 13% de desconto

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) decidiu oferecer descontos na venda de arroz orgânico após o produto ser citado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sua entrevista ao Jornal Nacional, na noite de quinta-feira (25).

O Armazém do Campo, que vende produtos oriundos de assentamentos e de acampamentos do movimento, comercializa dez tipos de arroz orgânico, indo do comum ao cateto vermelho.

Nesta sexta-feira (26), todos eles serão ofertados em rede nacional com pelo menos 13% de desconto. Em algumas lojas, como a de Belo Horizonte e a de São Paulo, a redução no preço poderá chegar a 20%.

O benefício também será disponibilizado para aqueles que optarem por fazer a compra online.

A promoção está sendo chamada internamente como “sextou com Lula”. “A nossa produção é voltada para alimentar o povo com comida de qualidade e a preço justo”, destaca o coordenador da rede Armazém do Campo, Ademar Ludwig.

Ao ser questionado sobre o MST no Jornal Nacional, Lula defendeu o movimento social, disse que ele está fazendo um papel “extraordinário” na produção de alimentos e que “aquele MST de 30 anos atrás não existe mais”. “O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil”, afirmou o ex-presidente.