MPRJ investiga ministra do Turismo por improbidade

O pedido tem como base denúncias sobre gastos da ministra durante campanha à Câmara, quando ela teria gasto R$ 1,09 milhão do FEFC

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou, nesta terça-feira (07), uma investigação contra a ministra do Turismo Daniela Carneiro por supostos casos de improbidade. O procedimento foi aberto após pedido do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), na última sexta-feira (03).

O pedido de Deltan tem como base denúncias sobre gastos da ministra durante campanha à Câmara dos Deputados, quando ela teria gasto R$ 1,09 milhão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em duas gráficas que, além de não funcionarem no endereço indicado à Junta Comercial e à Receita Federal, não tem capacidade para a prestação logística.

“As gráficas foram contratadas pela campanha eleitoral da ministra a deputada federal e estavam sediadas em um frigorífico e em um coworking, tendo como sócio-proprietário um assessor do marido de Daniela, prefeito em Belford Roxo/RJ”, informa o documento de Dallagnol.

Antes do pedido do deputado, não havia investigações sobre o assunto. “A instauração de procedimento pelo Ministério Público do Rio é um importante passo para esclarecer os fatos. É uma questão de justiça, de ética pública e de respeito à sociedade brasileira”, comentou Deltan.

O deputado ainda ressalta no requerimento que as empresas fantasmas são do mesmo dono, Filipe de Souza Pegado, ex-secretário municipal de Educação de Belford Roxo, onde o marido de Daniela é prefeito. “Se as investigações confirmarem as suspeitas, trabalharemos para obter o afastamento judicial da ministra, a fim de proteger a probidade e o patrimônio públicos”.

Se comprovados, os fatos podem ser caracterizados como apropriação indébita eleitoral, falsificação de prestação de contas eleitoral, improbidade administrativa e lavagem de dinheiro