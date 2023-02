Costa: Lula viaja aos EUA na quinta em agenda que retoma relações internacionais

Em evento da Caixa, o ministro ainda reforçou que Lula acredita no papel dos bancos públicos, sobretudo no microcrédito

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira, 7, que a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos na próxima quinta-feira, 9, é mais um passo na retomada das relações internacionais do Brasil.

“O cenário internacional comemora, e onde ele chega a expressão é ‘o Brasil voltou’. O Brasil retorna e retoma o seu papel internacional”, afirmou, em evento de assinatura do protocolo de intenções para atendimento da Caixa aos povos indígenas.

Costa confirmou ainda que Lula estará na Bahia na próxima terça-feira, 14, para relançar o programa Minha Casa Minha Vida, com foco na faixa 1. “O programa volta na próxima terça. O presidente vai assinar uma Medida Provisória definindo os patamares, as metas e diretrizes do MCMV. O presidente está muito focado na retomada das obras paralisadas no País”, afirmou “Queremos concluir 80% dessas obras habitacionais ainda no primeiro semestre”, repetiu.

Em evento da Caixa, o ministro ainda reforçou que Lula acredita no papel dos bancos públicos, sobretudo no microcrédito.