MPF abre inquérito contra Pazuello por improbidade

Procuradoria da República no Distrito Federal vai investigar a postura do ministro no combate à pandemia do novo coronavírus

A Procuradoria da República no Distrito Federal, do Ministério Público Federal (MPF), abriu um inquérito civil para apurar se o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cometeu ato de improbidade administrativa durante a gestão da pandemia do novo coronavírus no país. A procuradora Luciana Loureiro Oliveira fica a cargo da apuração. A procuradora vai analisar quatro atos supostamente cometidos por Pazuello. São eles: Utilização de recursos públicos para compra de medicamentos sem eficácia, como hidroxicloroquina e azitromicina;

Baixa execução orçamentária dos recursos federais nas ações específicas de combate à doença;

Compra insuficiente de equipamentos de proteção individual (EPIs) e insumos ao Sistema Único de Saúde (SUS);

Omissão de providências relacionadas à aquisição de vacinas e à campanhas de vacinação. Esta não é a única investigação em torno do ministro. Pazuello também responde a inquérito criminal perante o Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta omissão no enfrentamento ao colapso no sistema de saúde de Manaus. A capital amazonense chegou a ter mortes por falta de oxigênio. Alguns pacientes chegaram a ser remanejados a outros estados e ao Distrito Federal. O Tribunal de Contas da União (TCU) afirmou ainda que não houve “amparo legal” para se comprar medicamentos à base de cloroquina no tratamento da covid, uma vez que a cloroquina não tem eficácia comprovada. Leia também Presidente do Senado se reunirá com Pazuello para discutir compra de vacinas

Dez processos do MPF apuram atos de Pazuello desde falhas na vacinação até entrega de cloroquina

Pressionado, Pazuello pede ajuda do Planalto para comprar vacinas da Janssen e Pfizer

Ministério da Saúde vai comprar Sputnik V e Covaxin