MPF abre inquérito após ministro prometer ‘vista grossa’ para caminhoneiros

Se forem encontradas falhas de conduta, a situação pode ir parar no Supremo Tribunal Federal (STF), quando o ministro pode ser intimado

Paulo Gama

Após o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, prometer “vista grossa” por parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aos caminhões arqueados e outras infrações dos transportes de carga, o Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito civil público no Rio de Janeiro para apurar a regularidade na aplicação de legislação de trânsito em relação aos caminhoneiros.

Se forem encontradas falhas de conduta, a situação pode ir parar no Supremo Tribunal Federal (STF), quando o ministro pode ser intimado.

A abertura da apuração pelo Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial se deu após vídeo divulgado em grupos de rede social no qual Tarcísio de Freitas, em conversa realizada com o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, manifesta orientação no sentido de que sejam minimizadas as fiscalizações em estradas quanto às normas específicas relativas a possíveis infrações cometidas por caminhoneiros.

“Temos que estar atentos a quaisquer circunstâncias ou indícios que tenham potencialidade para comprometer a regularidade no desempenho das atividades policiais. Temos o dever de contribuir para que a atividade policial tenha eficiência, mas que seja exercida dentro do quadro legal como exige o Estado de Direito”, disse o procurador da República Eduardo Benones, que conduz as investigações.

“Não se trata, neste momento, de investigar esta ou aquela pessoa. Mas, sim, de, ante o que chegou ao nosso conhecimento, colher procedimentalmente elementos que elucidem os fatos. Permitindo assim que a PRF continue a exercer seu papel como órgão de Estado”, pontuou.

A reportagem perguntou ao Ministério da Infraestrutura se, após o inquérito do MPF, o mandatário da pasta mudaria de posicionamento sobre a promessa de que a PRF reduziria as fiscalizações. O órgão não comentou o assunto, mas esclareceu outros pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Ministério da Infraestrutura esclarece que a discussão sobre quais normas serão analisadas e possivelmente revogadas ocorrerá dentro do grupo de trabalho sugerido em reunião do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques.

Ressaltamos que a intenção de ambos os órgãos é analisar e revogar determinações obsoletas, que não condizem mais com a realidade do transporte rodoviário de cargas, sobrecarregam a categoria e dificultam o trabalho de fiscalização”, diz a nota.

ÁUDIO FALA EM REDUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

A nota enviada pelo Ministério Público falava sobre um vídeo em que Freitas e Vasques celebram a criação de um grupo de trabalho para a extinção de leis de trânsito consideradas desnecessárias. No entanto, o ministro Tarcísio falou sobre o mesmo assunto com um grupo de caminhoneiros e deu mais detalhes, prometendo, inclusive, “dar um tempo em fiscalizações desnecessárias”. O áudio foi divulgado nas redes sociais.

“Combinei com o diretor-geral da PRF [Silvinei Vasques] que montaremos um grupo de trabalho para fazer um ‘revogaço’ de normas, deve revogar uma série de normas vigentes no Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para eliminar o que está enchendo o saco, gerando autuação e não contribui para a segurança”, afirmou Tarcísio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Uma outra coisa que a gente vai fazer é dar um tempo nessas fiscalizações desnecessárias. Vamos focar na fiscalização daquilo que é importante: bebida, rebite, essas coisas. Mas esse negócio de ficar vendo altura de traseira de caminhão, fita refletiva e etc, acho que não é o caso agora nesse momento”, prometeu o ministro.

A reportagem enviou o áudio ao Ministério Público Federal para confirmar se ele foi incluído no inquérito como prova. A instituição disse que, após avaliação de veracidade, seria anexado ao processo.

“Ainda não tinha conhecimento deste vídeo, agora que trouxe à ciência, iremos recepcionar, mandar averiguar a veracidade quanto a autoria das falas e após então, anexar aos autos”, comentou o procurador Eduardo Benones.

“O MPF ouvirá o presidente do Sindicato dos PRF’s e o Superintendente Regional para, após colher informações, estabelecer os novos passos a serem tomados na investigação. Porém, caso haja alguma confirmação sobre orientações à PRF e atuações oficiais da PRF em se adotar procedimentos contrários à previsão legal, os atores serão responsabilizados, cada qual dentro de sua esfera, encaminhando cópia ao STF, onde se tem atribuição no que se referir ao Ministro”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À reportagem, o Ministério da Infraestrutura já havia confirmado a veracidade da conversa.