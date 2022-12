Mourão marca data para deixar Palácio do Jaburu

O atual vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul deve deixar a residência no dia 26 de dezembro

Hamilton Mourão (PL-RS) já tem data para se despedir do Palácio do Jaburu, residência oficial dos vice-presidentes. Ele deve deixar a residência no dia 26 de dezembro.

Movimentos sociais querem diretoria no Palácio do Planalto de Lula

O Conselho de Participação Social da transição quer que a Secretaria-Geral da Presidência tenha uma diretoria dedicada a discutir o Orçamento com os movimentos sociais. Ela serviria para pleitear políticas de moradia e segurança alimentar defendidas por organizações de esquerda, sem necessariamente ser ocupada por uma delas.

PT vai reservar R$ 2 bi para estender reajuste do Auxílio Gás para 2023

O PT decidiu que vai reservar R$ 2 bilhões do espaço aberto no Orçamento de 2023, com a PEC da Transição, para bancar o Auxílio Gás de R$ 112 no ano que vem. O reajuste no benefício foi feito por Bolsonaro na PEC Kamikaze, aprovada às vésperas da eleição, e venceria em 31 de dezembro.

Estadão Conteúdo