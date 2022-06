Mourão deseja ‘sorte’ ao presidente eleito da Colômbia

Petro foi eleito presidente da Colômbia com margem apertada, de 50,44% dos votos válidos no segundo turno

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) desejou sorte ao presidente eleito da Colômbia, o ex-guerrilheiro de esquerda Gustavo Petro. “Sorte ao Gustavo Petro, porque administrar um país na situação que o mundo está enfrentando não é simples”, disse o general da reserva a jornalistas no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre as eleições colombianas.

“Nós temos interesses comuns com os colombianos, principalmente na questão da Amazônia, estamos aí dentro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E a relação é de Estado para Estado independentemente do governo de turno”, seguiu Mourão.

Petro foi eleito presidente da Colômbia com margem apertada, de 50,44% dos votos válidos no segundo turno, e derrotou o populista de direita Rodolfo Hernández.

Estadão conteúdo