Morre o desembargador Nery Azambuja

O velório será no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a partir das 12h

Morreu na manhã deste sábado (27) o desembargador Nery Sá e Silva Azambuja. Ele atuava no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Campo Grande (MS).

O motivo da morte ainda não foi divulgado pela família. O velório será no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a partir das 12h. Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento.

Formado em direito pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (Fucmat), hoje Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Nery Azambuja foi vice-presidente da OAB/MS na gestão de 1995/1997, sendo fundador e primeiro Diretor da Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS), professor assistente da PUC/SP

O desembargador atuava como professor titular da UCDB desde o ano de 1984 até a presente data, tendo ministrado as disciplinas de Processo Civil, Direito Civil, Direito Agrário, Filosofia do Direito e Ética.

Em fevereiro de 2012 tomou posse como Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, assumindo o cargo de Vice-Presidente no dia 4 de dezembro do mesmo ano. Em dezembro de 2014 foi empossado ao cargo de Presidente do Egrégio TRT da 24ª Região, para o biênio 2015/2016.