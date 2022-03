Moro se une de novo a Arthur do Val ao entrar na União Brasil

A relação entre eles ficou abalada com a divulgação dos áudios em que Arthur do Val fazia afirmações sexistas sobre as mulheres na Ucrânia

Mônica Bergamo

O ex-ministro Sergio Moro voltará a ser colega de partido do deputado estadual Arthur do Val, conhecido também como Mamãe Falei. Moro já se filiou ao União Brasil, partido que passou a abrigar Mamãe Falei e o movimento MBL nesta semana.

A relação entre eles ficou abalada com a divulgação dos áudios em que Arthur do Val fazia afirmações sexistas sobre as mulheres da Ucrânia, país para onde viajou com a justificativa de ajudar as vítimas da invasão russa.

Nas falas, ele dizia, entre outras coisas, que elas eram fáceis porque eram “pobres”. Ele hoje responde a processo na Assembleia Legislativa e pode até ser cassado.

Quando os áudios foram divulgados, Moro fez críticas contundentes a Arthur do Val, que na época era pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos, partido que sustentava a pré-candidatura de Moro à Presidência da República.

O ex-juiz divulgou nota em que dizia considerar o tratamento dispensado às ucranianas “inaceitável em qualquer contexto”. “As declarações são incompatíveis com qualquer homem público”, afirmou, acrescentando que as falas poderiam ser consideradas criminosas.

“Tenho uma vida pautada pela correção e pelo respeito a todos -tanto no campo público quanto na vida privada. Portanto, jamais comungarei com visões preconceituosas, que podem inclusive ser configuradas como crime”, dizia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moro ainda garantiu: “Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas quem têm esse tipo de opinião e comportamento. Espero que meu partido se manifeste brevemente diante da gravidade que a situação exige”.

O Podemos ameaçou com expulsão, mas Arthur do Val acabou se desfiliando antes da medida extrema.

O deputado disse que ficou chateado com a reação de Moro. “Lógico né? Nem viu o que tinha acontecido. E eu sou recebido com uma notícia dessa”, disse ele em entrevista à Folha de S.Paulo.

Agora, os dois se reúnem novamente sob uma mesma legenda e podem concorrer a deputado federal.