Filipe Sabará se filiará ao Republicanos para apoiar Tarcísio de Freitas

Mônica Bergamo

O empresário Filipe Sabará, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Novo em 2020, vai se filiar ao Republicanos nesta sexta-feira (1º). Ele vai apoiar a candidatura do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao Governo de São Paulo.

Sabará foi secretário de Desenvolvimento Social na gestão do tucano João Doria na prefeitura paulistana. Ele também foi presidente do Fundo Social do Estado de SP no início da gestão de Doria no governo paulista.

Sabará é fundador e presidente do projeto Arcah (Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade). Ele também é sócio-fundador de uma empresa de cosméticos e presidente do conselho de uma marca de vitaminas e suplementos alimentares.

O ministro Tarcísio de Freitas é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro na eleição estadual paulista deste ano.

Desde que a sua pré-candidatura foi anunciada, ele tem viajado frequentemente para São Paulo para dar palestras, participar da inauguração de obras e do leilão de concessões, e também para se reunir com empresários para falar sobre a candidatura.