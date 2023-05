Moro se diz estarrecido com cassação de Deltan; aliados de Lula ironizam ex-procurador

Já aliados do ex-presidente Lula (PT) comemoraram a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ironizaram a condição de Deltan

O senador Sergio Moro (União Brasil), ex-juiz da Lava Jato, afirmou na noite desta terça-feira (16) ter ficado estarrecido com a cassação do mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-coordenador da força-tarefa da operação.

Já aliados do ex-presidente Lula (PT) comemoraram a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ironizaram a condição de Deltan.

A decisão do TSE de cassar o registro da candidatura e, consequentemente, o mandato de deputado federal foi tomada por unanimidade de seus sete integrantes.

A ação é decorrente de representação da Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV) e do PMN, que alegaram que Deltan não poderia ter deixado a carreira de procurador da República para entrar na política porque respondia a sindicâncias, reclamações disciplinares e pedidos de providencias junto ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) –que fiscaliza os deveres funcionais dos integrantes do Ministério Público.

Cabe recurso, e o caso poderá chegar ao STF (Supremo Tribunal Federal).

“É com muita tristeza que recebo a informação da cassação do mandato de deputado federal do @deltanmd. Estou estarrecido por ver fora do Parlamento uma voz honesta na política que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro. Perde a política. Minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil”, escreveu Moro em rede social.

“Agora Deltan Dallagnol tem um power point pra chamar de seu! Cassado! Responde a processos administrativos pendentes como procurador, ou seja, é ficha suja. Também foi condenado pelo TCU por gastos com diárias e passagens na operação Lava Jato. Eita que dia hein?!”, escreveu a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela fez referência a uma apresentação de PowerPoint feita por Deltan em 2016 sobre a primeira denúncia contra Lula na Lava Jato. Deltan foi posteriormente condenado a indenizar Lula pela apresentação.

“Sobre julgamento realizado hoje no TSE, lembrei-me de um texto bíblico, que dedico ao presidente @LulaOficial: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados!” Está em Mateus 5,6″, afirmou Flávio Dino (PSB), ministro da Justiça de Lula.

A apresentação também foi usada pelo deputado Guilherme Boulos (PSOL). Ele publicou nas redes uma montagem no formato dos slides usados à época por Deltan, mas com o nome do ex-coordenador da Lava Jato no centro. “Deixe seu TCHAU ao Dallagnol!”, escreveu.