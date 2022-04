Moro participará de eventos no Rio Grande do Sul após viagem aos EUA

O ex-juiz continua tocando sua pré-campanha presidencial como se nada tivesse mudado

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Sergio Moro (União Brasil) irá ao Rio Grande do Sul após retornar de conferência nos EUA, na semana que vem. Terá reuniões nas Associações Comerciais de Caxias do Sul e Canoas e participará do Fórum da Liberdade, que este ano debaterá a tolerância e liberdade de expressão.

O ex-juiz continua tocando sua pré-campanha presidencial como se nada tivesse mudado, apesar de seu novo partido já ter deixado claro que essa possibilidade se fechou e que seu projeto eleitoral se circunscreve a São Paulo.