Moro mostra preocupação com possível campanha antecipada em evento do MBL

Fábio Zanini

O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) demonstrou preocupação com a possibilidade de ser alvo de eventual acusação de campanha antecipada, durante evento de filiação de integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre) ao partido, na quarta-feira (26).

Após o ato oficial, num hotel de São Paulo, o presidenciável e líderes do movimento foram para o lado de fora, onde dezenas de manifestantes que não conseguiram entrar se concentravam na rua. Eles subiram num pequeno caminhão de som e fizeram rápidos discursos.

Moro ficou incomodado com algumas falas mais exaltadas, e alertou integrantes do movimento de que não é possível ainda pedir voto, pela lei eleitoral, no máximo “apoio”.

A campanha oficial, com pedido de votos para candidatos, começa apenas em agosto, após as convenções partidárias.