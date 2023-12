Moraes vota para condenar mais 29 acusados pelo 8/1

Até o momento, o STF condenou 30 acusados de envolvimento nas ações antidemocráticas, com penas que variam de 3 a 17 anos de prisão

Faltando 24 dias para completar um ano dos ataques de 8 de Janeiro, quando vândalos invadiram os prédios da Praça dos Três Poderes, causando danos ao Supremo Tribunal Federal, ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional, o ministro Alexandre4 de Moraes votou para condenar mais 29 acusados de participação nos atos.

O julgamento está acontecendo no plenário virtual, onde os ministros apresentam seus votos em uma página eletrônica da Corte, sem necessidade de sessão presencial. Se a sessão não for interrompido com pedidos de vista ou de destaque, está prevista para acabar no dia 5 de fevereiro.

Moraes é o relator dos processos penais, e propõe penas que variam de 14 a 17 anos de prisão, além de danos morais coletivos no valor de R$ 30 milhões.

Os acusados respondem por abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; associação criminosa armada; dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Até o momento, o STF condenou 30 acusados de envolvimento nas ações antidemocráticas, com penas que variam de 3 a 17 anos de prisão.