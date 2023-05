Moraes ameaça suspender Telegram por 72 horas

Na terça (9), aplicativo enviou uma mensagem a seus usuários contra o PL 2630, que ficou conhecido como PL das Fake News

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ameaçou, nesta quarta-feira (10), suspender o aplicativo de mensagens Telegram em todo o território nacional por 72 horas.

Ontem (09), o aplicativo enviou uma mensagem aos seus usuários contra a PL 2630, conhecida como PL das Fake News e que tramita na Câmara dos Deputados. Segundo o texto, “o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão”.

De acordo com Moraes, o aplicativo será suspenso caso não retire a mensagem de sua plataforma. O ministro ainda determinou que a Polícia Federal colha o depoimento dos representantes da plataforma no Brasil em até 48h.

Integrantes do governo Lula (PT), do Congresso Nacional e do Ministério Público se manifestaram contra a mensagem.

De acordo com o Telegram, o PL daria ao governo “poderes de censura sem supervisão judicial prévia” e ainda estimula que os usuários pressionem parlamentares contra o projeto.

Moraes ainda determinou uma multa de R$ 500 mil por hora, ainda que o aplicativo esteja fora do ar, caso não cumpra a medida.

Vale ressaltar que o texto do projeto não dá ao governo ou qualquer outro órgão administrativo o poder de determinar a remoção de conteúdos das redes sociais.

Na verdade, o PL dá às big techs obrigações relativas a isso, como combater o compartilhamento de publicações que configurem crimes contra o Estado Democrático e crimes contra os direitos humanos.