Moraes rejeita pedido e multa PL em R$ 22,9 mi por ação contra urnas

“Condeno a autora por litigância de má-fé à multa de R$ 22.991.544,60”, escreveu.

Por Evellyn Luchetta e Geovanna Bispo

[email protected]

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido da Coligação pelo Bem do Brasil, composta pelo Partido Liberal (PL), Republicanos e Progressistas, para desconsiderar o resultado de cinco modelos de urnas usadas no segundo turno das eleições deste ano. Além da rejeição, o ministro condenou as siglas por má-fé, impondo a multa de R$ 22.991.544,60.

“Condeno a autora por litigância de má-fé à multa de R$ 22.991.544,60”, escreveu.

A coligação também teve as contas suspensas até o pagamento do montante.

Entenda

Na tarde desta terça-feira (22), o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, protocolou uma Representação Eleitoral para Verificação Extraordinária no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) solicitando que os votos de urnas eletrônicas produzidos antes de 2020 fossem anulados no 2º turno das eleições.

No documento, que tem como base uma auditoria independente feita pelo Instituto Voto Legal (IVL), o partido afirma que houve “desconformidades irreparáveis no funcionamento das urnas”. Ao justificar a anulação apenas dos votos do segundo turno, Costa Neto afirmou tentar evitar “grave tumulto processual”.

O relatório aponta que “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento das urnas com potencial para macular o segundo turno das eleições presidenciais de 2022”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sendo assim, o partido pede para que os votos de 250 mil urnas sejam anulados. De acordo com a auditoria, na verdade, Bolsonaro teria recebido 51,05% dos votos no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

E o primeiro turno?

Pouco após a entrega do pedido, Moraes, deu o prazo de 24 horas para a sigla apontar se as falhas também teriam prejudicado o primeiro turno das eleições. No primeiro dia de votação, o partido elegeu a maior bancada no Congresso Nacional e governadores ligados a Bolsonaro.

O Partido Liberal (PL) manteve, em resposta a solicitação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pedido de verificação e anulação de votos de cinco modelos de urnas apenas no segundo turno das eleições. “A coligação autora requer que seja mantido como escopo inicial da verificação extraordinária o segundo turno da eleição de 2022”, diz o documento.