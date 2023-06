Moraes pauta julgamento de Bolsonaro para 22 de junho

Alexandre de Moraes pautou para 22 de junho o julgamento que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, pautou para 22 de junho o julgamento que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ação que vai a voto analisa se reunião promovida por Bolsonaro com embaixadores no Palácio do Alvorada em julho do ano passado configura abuso de poder político. Na ocasião, o então mandatário fez acusações contra o sistema eleitoral sem apresentar provas.

Ela foi liberada para ir a julgamento pelo corregedor do TSE, o ministro Benedito Gonçalves, em 1º de junho.