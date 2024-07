Moraes nega ‘devido processo legal’, diz X após revés no STF

O X (antigo Twitter) afirmou no domingo, 30 de junho, que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em multar a plataforma em R$ 700 mil representa uma “clara negação do devido processo legal”.

A rede social foi condenada pelo atraso na remoção de conteúdo falso e difamatório sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Por meio de seu perfil institucional de Assuntos Globais, o X alega que os prazos concedidos por Moraes para a remoção do conteúdo foram “irrazoáveis”, mas que, ainda assim, o pedido foi cumprido. Entretanto, mesmo cumprindo a solicitação, a rede social foi condenada ao pagamento de uma multa.

O empresário Elon Musk, dono da rede social, replicou a publicação e afirmou que “a lei está violando a lei”. Musk e Moraes estão em embate público desde abril, quando o empresário afirmou que o magistrado estaria agindo em desacordo com princípios estabelecidos pela lei brasileira, como a liberdade de expressão.